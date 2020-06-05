В Алтайском кране повысили порог заболеваемости для снятия ограничений по коронавирусу

В связи со снижением коэффициента распространения коронавирусной инфекции в Алтайском крае часть ограничений могут снять уже в эту пятницу, заявил губернатор Виктор Томенко в ходе онлайн-брифинга.

По его словам, коэффициент числа заболевших за минувшие четыре дня вышел на показатель меньше единицы.

«Это значит, что уже можно начать шаги к ослаблению мер. В пятницу будет заседание оперативного штаба, и если показатель будет ниже единицы, то, может быть, мы примем решение о послаблении мер», – заявил глава региона.

Ранее Томенко говорил, что послабления возможны, если число заболевших будет ежесуточно увеличиваться не более чем на 40 человек. Сейчас показатель пересмотрели, и власти готовы приступить к снятию ограничений при выявлении 65-67 заболевших в день.

Режим повышенной готовности в Алтайском крае ввели с 18 марта, и всех прилетающих из-за границы начали отправлять на 14-дневный карантин.

С 31 марта в регионе ввели режим самоизоляции и ограничили свободное перемещение людей по улицам. Указ губернатора как раз совпал с нерабочей неделей. Жителей региона попросили лишний раз не выходить из дома и не посещать общественные места. А людям старше 65 лет велели соблюдать полную самоизоляцию.

На этом череда ограничений и послаблений не закончилась. С 6 апреля жителям края рекомендовали держать 1,5-метровую дистанцию в общественных местах, разрешили ездить на дачу, но обязали сидеть дома людей с хроническими заболеваниями. Весеннюю охоту отменили, а турбазам и санаториям запретили до 1 июня принимать туристов и бронировать места (но уже продлили: для санаториев – до 8 июня, для остальных туркомплексов – до 22 июня).

В апреле на обязательную двухнедельную изоляцию начали отправлять всех, кто прибывает в край из Москвы. А Змеиногорский район вообще почти на месяц закрыли на карантин из-за резкого всплеска заболевания.

С 1 мая власти ввели пропускной режим, на границах установили контрольно-пропускные пункты. Люди с автоматами и в спецкостюмах проверяют у пассажиров температуру, спрашивают о цели приезда и берут контактные данные, чтобы занести их в базу. Въезжающие должны соблюдать двухнедельный карантин. Но на это соглашаются не все. Одни разворачивают машины и едут обратно, а есть и те, кто попадает в регион, минуя кордоны, по «тайным тропам» – полевым дорогам.

После майских праздников Алтайский край перешел на масочный режим. Теперь в общественном транспорте, на остановках, в такси, магазинах, аптеках, на предприятиях общепита и сферы услуг нужно носить маски. Некоторые магазины покупателей без них не запускают.