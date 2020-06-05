7 Кош-Агачский район поставил Республике Алтай нескольких зараженных

В Республике Алтай по состоянию на 4 июня было выявлено семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Как сообщает оперативный штаб региона в своем Telegram-канале, двое среди новых инфицированных – дети.

Коронавирус подтвердился у трех жителей Горно-Алтайска, в том числе двух детей, вернувшихся ранее из Кош-Агачского района. Также анализы показали положительный результат у четырех жителей села Кош-Агач. Пять из семи новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. Таким образом на данный момент в Республике Алтай лабораторно подтверждено 163 случая заболевания. 49 из них зарегистрировано в Горно-Алтайске, 35 – в Кош-Агачском районе, 25 – в Турочакском районе, 16 – в Майминском районе, 15 – в Улаганском районе, по восемь человек в Усть-Коксинском и Онгудайском районах, четверо — в Шебалинском районе и трое в Усть-Канском районе.

По сообщениям оперштаба, по данным на 4 июня выздоровело еще четыре пациента из Горно-Алтайска. По данным на утро 5 июня, 91 человек выписан из медучреждений. За весь период в Республике Алтай на коронавирусную инфекцию лабораторно обследовано 22 270 человек. Под медицинским наблюдением на карантине в регионе находится 712 человек.