 Ремко Эвенепул дебютирует на Джиро д’Италия

Ремко Эвенепул подтвердил, что в этом году собирается проехать первый в карьере Гранд-тур, и это будет Джиро д’Италия. 20-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step нацелен проверить себя в трёхнедельной гонке, атаковать и бороться за розовую майку, о чём рассказал в интервью Gazzetta dello Sport.

Ремко Эвенепул: «Успех в общем зачёте… заявлять об этом было бы хвастовством. Так как Олимпиады теперь нет в календаре, мы решили, что на Джиро я проверю себя, посмотрю, на что способен. Буду стараться и поборюсь за розовую майку. Может, буду носить её несколько дней или до последнего этапа, что было бы отлично. Как бы ни было, мы считаем, что бороться смогу.

Сейчас подходящий год для моего первого Гранд-тура. Джиро д’Италия была большой целью с зимы. Новый календарь осложнил выбор, потому что приходится пропускать Льеж-Бастонь-Льеж. Но Джиро идеальна для моего спортивного развития. Это лучший выбор.

Я работаю, чтобы мой дебют на Гранд-туре стал особенным. Недавно дома я прошёл через несколько тестов. Мы увидели, что мощность у меня даже возросла. Пока что я работаю не в усиленном режиме, потому что необходимо выйти на пик формы в правильный момент. На Джиро д’Италия хочу каждый день выдавать максимум возможного, чтобы проехать гонку как можно лучше».

Альберто Контадор называл Ремко Эвенепула одним из фаворитов на Джиро д’Италия, предсказал, что бельгийский гонщик будет бороться за розовую майку до финальной разделки в Милане. Ремко Эвенепул был польщён словами Альберто Контадора и сказал, что считает Контадора образцом генеральщика на Гранд-турах:

«Он всегда выигрывал Гранд-туры, атакуя, добивался успеха, предпринимая что-то из ряда вон выходящее. Я не люблю ехать от обороны, защищаться. Риск – это моё. Иногда проигрываешь, иногда побеждаешь, но когда добиваешься успеха, преодолевая трудности, это приносит больше удовлетворения».

Период карантина Ремко Эвенепул провёл в доме родителей, в Бельгии, где было разрешено выезжать на тренировки. Бельгийский гонщик считает важным поддерживать настрой победителя, он сам придумал для себя серию вызовов, включая 50-кратное прохождение Мюр ван Гераардсберген:

«Спросите моих родителей, поднял ли я руки в знак победы, когда родился. Думаю, совершенствоваться можно постоянно, но если не побеждаешь, то трудно удержать менталитет победителя. Надо работать, чтобы быть успешным, а успех нужен, чтобы вдохновлять работать дальше. Работа и успех подпитывают друг друга.

Мне были нужны какие-то цели. Когда все гонки отменили, я старался не терять концентрацию и организовать свои тренировки так, чтобы не потерять соревновательных эмоций.

Возможность тренироваться на дороге, в то время как в других странах нельзя было выезжать, конечно, даёт преимущество. Будет легче выйти на пик формы. Я уже начал интенсивные тренировки, показатели хорошие. Но я считаю, что все знают, как надо тренироваться, все следят за своей формой. До старта гонок Мирового тура ещё два месяца, так что у других будет время догнать. Сейчас мы как будто в ноябре, и сезон должен начаться в январе с Тура Даун Андер».