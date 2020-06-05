Названа дата отмены основных ограничений в Москве из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия-24» сообщил о том, что большая часть мер, которые были введены для борьбы с коронавирусом COVID-19, будет отменена до первого июля.

По словам градоначальника, в понедельник, 8 июня, уже можно будет говорить о поэтапном графике снятия ограничений.

Собянин также добавил, что такой график можно составить на июнь месяц до 1 июля, то есть поэтапно до начала июля можно будет снять максимум ограничений, которые существуют сейчас в городе, пишут «Известия».

Помимо этого, он заметил, что необходимо поэтапно возвращать к жизни туристическую и ресторанную отрасли. Но, по мнению чиновника, пока рано говорить об открытии спортивных объектов и ЗАГСов.

Он напомнил, что в связи со вступившим 1 июня в силу ослаблением ограничений нового всплеска заболеваемости не ожидается. График прогулок был введен именно для того, чтобы избежать риска такого всплеска заболеваемости, пояснил Собянин. Сейчас в Москве фиксируется уменьшение смертности от COVID-19, но немного выросло число о госпитализаций, добавил градоначальник.