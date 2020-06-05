Захарова отреагировала на слова генпрокурора США о вмешательстве в протесты

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Пресс-служба МИД РФ/РИА«Новости»

Слова генерального прокурора США Уильяма Барра об иностранном вмешательстве в протесты являются «очередной попыткой» американских властей объяснить внутренние проблемы страны внешними факторами, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, подобные суждения Захарова оценила как «неуважение к гражданами США», проблемы которых объясняют «иностранным вмешательством».

Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что другие страны вмешиваются в охватившие страну беспорядки, чтобы обострить насилие.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты

Источник