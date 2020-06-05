Меркель не будет баллотироваться на выборах канцлера ФРГ

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Steffen Kugler/Reuters
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что однозначно не будет выдвигать свою кандидатуру на повторный срок, пишет РИА «Новости».
«Нет. Действительно нет», — ответила Меркель на вопрос о готовности баллотироваться на пятый срок.
Она также добавила, что ее решение «очень твердое».
Ангела Меркель представляет партию «Христианско-демократический союз» и занимает должность канцлера Германии с 2005 года.
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