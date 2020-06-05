Российский город закроют на карантин из-за COVID-19

Город Северодвинск с 6 июня закроют на карантин из-за растущей статистики по коронавирусу. Такое решение приняли власти Архангельской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Всего в городе выявлено около 1,2 тыс. случаев заражения COVID-19, рост зараженных наметился в последние дни.

В текущей ситуации въезд и выезд в город разрешат гражданам, которые въезжают и выезжают из него в связи по работе или для обращения за медицинской помощью.

В целом в регионе выявлено 2 587 случаев заражения коронавирусом, 698 пациентов выздоровели и выписаны, 4 человека умерли.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружен 8 831 случай заражения коронавирусом, из них 38,2% без симптомов. Нарастающим итогом выявлено 441 108 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 204 623 человека, умерли 5 384. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (1 998), Московская область (767), Санкт-Петербург (375), Нижегородская область (319) и Свердловская область (298).

В Татарстане за прошедшие сутки выявили 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 3 402. Всего выздоровели 3 130 человек (плюс 139 за сутки). Умерли 10 (число летальных случаев за сутки не изменилось).