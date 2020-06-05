Условия карантина изменили в Новосибирске

Когда начался рост числа заболевших коронавирусом по всей стране, в регионе было принято решение: тех, кто возвращается из мест с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сразу же отправлять на самоизоляцию. В течение двух недель им нельзя было покидать место проживания.В Новосибирске под ограничения попадали прибывшие из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Саха (Якутия), а также вернувшиеся из-за рубежа. Они находились под обязательным медицинским наблюдением и под контролем правоохранительных органов. Тех, кто нарушал требования и отправлялся в общественные места, выявляли и наказывали административными штрафами.По информации оперштаба, с 1 июня ситуации изменилась: правительство Новосибирской области отменило меднаблюдение для граждан, прибывающих из других регионов. Объяснили такое решение на заседании регионального правительства тем, что риск завезти вирус сегодня довольно низкий. В основном заражаются из-за контактов внутри региона.

Тем же, кто прилетает из-за границы, пока придется соблюдать карантин.Всемирный день охраны окружающей среды в Новосибирске 5 июня отметят в онлайн-режиме. Для горожан проведут уроки, викторины, мастер-классы. Мэрия Новосибирска призывает население не выбрасывать пластиковые крышечки и батарейки — их можно будет сдать в экомобиль на площади Ленина, когда снимут режим самоизоляции.Также после снятия ограничений в Новосибирске пройдёт масштабная городская экологическая акция «Мусор в обмен на экоподарки».«Будет организован сбор алюминия, стекла, пластика и макулатуры. Все сданные в рамках акции отходы поступят на переработку для вторичного использования или утилизации», — рассказали в городской администрации.