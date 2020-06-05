Санкт-Петербург пока не готов к отмене карантина и самоизоляции

Петербург «пока категорически не готов к снятию ограничений», уверена руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу — главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталья Башкетова.Наталья Башкетова пояснила, что в Петербурге не соответствуют критериям параметры, установленные федеральным Роспотребнадзором даже для первого этапа снятия ограничительных мер. «Следующий пакет снятия ограничений, который будет объявлен перед 14 июня, не будет касаться ни ресторанов, ни парков, ни торговых центров», — поведала руководитель петербургского Роспотребнадзора.Пример Москвы, где с 1 июня начали работать торговые центры, для нас не показателен, считает она, поскольку в столице ограничения были введены на две недели раньше, чем в Петербурге.

«Они уже вышли на плато с тенденцией снижения заболеваемости и поэтому начали третий этап снятия ограничений. А мы еще только подходим к первому этапу. Тенденция снижения заболеваемости у нас пока не просматривается», — пояснила Башкетова.Ранее руководитель Управления Роспотребнадзора — главный государственный санитарный врач по Ленобласти Ольга Историк пояснила, каким образом определяется готовность региона к выходу на каждый этап. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, первый этап начинается при достижении определенного коэффициента распространения инфекции.«Это сколько мог заразить один человек до того, как он был изолирован или госпитализирован. Сегодня Ленобласть достигла только первого этапа: коэффициент распространения инфекции составляет около единицы», — сообщила специалист.Второй этап учитывает также показатели свободного коечного фонда, третий — охват тестирования населения. Также ведомство требует обращать внимание на уровни внебольничных пневмоний и летальности в регионе.