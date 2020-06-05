Медведев поддержал препарат «Авифавир» против коронавируса

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что рассчитывает на эффективность разработанного в Сколково препарата против коронавируса нового типа.По словам Медведева, специалисты научного центра «практически сразу» включились в борьбу с COVID-19, и правительство выдало грант на создание лекарства.«»Авифавир» стал первым в мире зарегистрированным средством от этой болезни. Надеюсь, что эффективным средством», — сказал бывший глава правительства.Медведев пожелал Сколково успешно завершить клинические испытания.Российские ученые создали «Авифавир» на основе японского препарата, который используется с 2014 года при тяжелых формах гриппа. Российский препарат получил регистрацию в Минздраве 29 мая. Он является аналогом японского лекарства «Фавипиравир».Разработчики анонсируют эффективность лекарства на уровне 80%.«Авифавир» в России, данные о препаратеЛекарственное средство будет поставляться по контрактам с медучреждениями, назначать его будут только в больницах под надзором врачей. В свободную продажу его выпускать пока не планируется. Над «Авифавиром» совместно работают РФПИ и «ХимРар». Его оригинальное действующее вещество «Фавипиравир» эффективно против коронавируса.Препарат хорошо изучен: его применяли в Японии для лечения тяжелых форм гриппа. «Авифавир» получил одобрение Минздрава. В РФПИ подтвердили получение регистрационного удостоверения. Финальный этап клинических исследований препарата с участием 330 пациентов продолжается.«Фавипиравир» поможет в борьбе с коронавирусом«Фавипиравир» был разработан в Японии и одобрен для продажи в 2014 году. По данным клинических исследований, проведённых в Китае, данный препарат помогает при лечении пациентов с коронавирусом. Он снижает действие COVID-19 в организме с 11 до четырёх дней. Также у 91% заражённых, принимавших это лекарство, улучшилось состояние пораженных легких.

Как заявляют медики, препарат обладает «относительно очевидной эффективностью» и с низкой вероятностью вызывает побочные эффекты. Согласно наблюдениям, у принимавших препарат тест на коронавирус показал отрицательный результат уже спустя четыре дня после начала лечения, в то время как остальным пациентам контрольной группы потребовалось в среднем 11 дней для выздоровления. А у тех, кто не принимал это лекарство, лишь в 62% случаев были зафиксированы заметные улучшения в органах дыхания.Инструкция по применениюПрименяют при вспышках гриппа (когда другие противовирусные средства не эффективны или недостаточно эффективны).ПротивопоказанияНе применяется:— при гиперчувствительности к фавипиравиру, вспомогательным компонентам;- при беременности или подозрении на беременность;- детям.С осторожностью:— при подагре, в т.ч. в анамнезе, а также при гиперурикемии (уровень мочевой кислоты в крови может увеличиться);- при нарушении функции печени.В аптеках «Авифавир» купить не получитсяПротивовирусное средство будет использоваться лишь в госпитальных условиях и под наблюдением врача. При этом отмечается, что применение препарата абсолютно противопоказано для беременных женщин.Монополия на производство препарата «Авифавир» для лечения пациентов с коронавирусом не будет введена, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.Дмитриев отметил, что ожидает подключения к производству препарата другие страны, включая Индию.»Может быть, Индия подключится и тоже начнет производить препарат… У нас не будет никакой монополии на его производство, будут производить различные страны», — заявил Дмитриев.Дмитриев также сообщил, что в ближайшее время будет объявлено о высокопроизводительной системе, которая способна делать большое количество тестов в день и сможет удовлетворить значимую часть потребностей тестирования в России.