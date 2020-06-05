5 июня отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Левон Огуречник (Левон Конопляник) отмечается 5 июня 2020 года (дата по старому стилю – 23 мая). Православная церковь этого числа празднует обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.Церковный праздник отмечается сегодня, 05.06.2020Народ прозвал этот день «огуречником» и «конопляником» потому, что он считается наиболее подходящим для посадки этих культур.23 мая 1164 года (по старому стилю) при копании рвов в церкви Пресвятой Богородицы в Ростове были обнаружены святые останки епископа Ростовского Леонтия. История не сохранила дату рождения святого, но известно, что произошло это не позже 1051 года. Под вопросом остается и страна, в которой он родился. По одним данным, это Греция, по другим – Русь.Святой Леонтий принял постриг в Печерской обители, обучался под духовным началом преподобных Антония и Феодосия. В первой половине XI столетия его рукоположили в сан епископа. Он покинул храм в Киевских пещерах и возглавил Ростовскую кафедру. Вскоре после смерти святого стали почитать настолько, что в память о нем переименовали Ростовскую кафедру в кафедру святого Леонтия чудотворца.Причина и время его смерти также неизвестны, как и дата рождения. В одних источниках указано, что святого Леонтия убили в 1073 году идолопоклонники, которые не смирились с его приходом в Ростов и с тем, как многие покаялись и приняли христианство. В других, не менее уважаемых источниках, говорится о мирной кончине святителя не позднее 1077 года.

Тело Леонтия находилось в одной из ростовских церквей вплоть до 1160 года. После произошел пожар, при котором святые мощи были утеряны. По великой Божьей милости через 4 года при проведении земельно-раскопочных работ в том месте был найден гроб со святыми останками.Приметы сегодняшнего дняПосаженные в этот день огурцы хороши для консервирования и засолки.Рябина цветет – к хорошему урожаю конопли.Горлицы заворковали, значит, настало время сеять коноплю.Много мошек и комаров – к сухой теплой погоде.На 5 июня выпадает православный праздникПо церковному календарю, 5 июня поминают преподобномученика Михаила черноризца, жившего в IX веке.Родился будущий преподобномученик в христианской семье в городе Эдесса (Месопотамия). После смерти родителей, раздав оставшееся имущество бедным, он отправился в Иерусалим, чтобы поклониться Святым местам.Иерусалим был захвачен мусульманами, поэтому преподобномученик поселился в монастыре Святого Саввы в Палестине. Однажды его послали в Иерусалим из монастыря продавать изделия иноков. Евнуху мусульманской царицы Сеиды монастырские изделия понравились, и он привел инока к своей госпоже. Молодой монах приглянулся царице, и она попыталась склонить его к греховной связи.Отвергнутая повелительница, разгневавшись, велела монаха избить палками, а потом выставила перед царем врагом магометанства. Царь в свою очередь тщетно убеждал инока принять магометанскую веру, а потом велел отрубить ему голову.