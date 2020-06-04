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Paul Langrock/Nord Stream 2

В компании-операторе «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG отреагировали на внесение законопроекта о санкциях против газопровода в сенат США, сообщает РИА «Новости».

По словам официального представителя компании Йенса Мюллера, проект в интересах потребителей ЕС, так как без него люди будут переплачивать за газ миллиарды. Те усилия, которые направлены на срыв строительства газопровода, являются пренебрежением прав Евросоюза определять свое энергетическое будущее.

«Усилия демонстрируют явное пренебрежение интересами европейских индивидуальных и промышленных потребителей», — сказал Мюллер.

Он отметил, что в настоящее время компания анализирует возможные последствия в случае вступления американского закона в силу.

Ранее стало известно, что в сенат США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Он должен «уточнить и расширить» действующие ограничительные меры против газопровода.

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