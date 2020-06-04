Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сформировал новое правительство. Соответствующее распоряжение опубликовано на правовом интернет-портале страны.
Посты сохранили министр иностранных дел страны Владимир Макей, министр обороны Виктор Хренин, министр энергетики Виктор Каранкевич, министр внутренних дел Юрий Караев и глава Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.
Также 4 июня премьер-министром был назначен глава Госвоенпрома Роман Головченко.
3 июня Лукашенко отправил в отставку правительство.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Лукашенко назначил новых министров
— Лукашенко назначил новым премьер-министром Белоруссии Романа Головченко
— Кабмин Белоруссии отправлен в отставку
Источник