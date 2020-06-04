Путин поручил главе «Роснефти» устранить «последнюю милю» в газификации

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Президент Владимир Путин поручил президентской комиссии по стратегии развития топливно-энергетического комплекса обеспечить координацию деятельности органов исполнительной власти всех уровней, местного самоуправления, а также ответственных организаций, направленную на решение проблемы недостаточной газификации и, в частности, «последней мили», передает РИА «Новости».

Согласно поручению, комиссия должна представить соответствующий доклад до 1 января 2021 года, далее – один раз в полгода, а ответственным назначен глава «Роснефти» Игорь Сечин, который является ответственным секретарем комиссии.

Повысить уровень газификации в стране власти пытаются не первый год.

Десять лет назад первый вице-премьер Дмитрий Медведев объявил газификацию России «пятым нацпроектом», а в 2009 году, уже в должности президента, пообещал к 2015 году подать голубое топливо ко всем городам и сёлам страны.

Однако за 10 лет правительству и «Газпрому» не удалось достичь сколь-нибудь значимых результатов по газификации российских регионов.

Теперь координатором работ по завершению газификации назначена президентская комиссия по ТЭК, ответственным секретарём которой является главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«Роснефть» в апреле стала крупнейшим продавцом на бирже и один из крупнейших поставщиков газа на внутренний рынок.

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