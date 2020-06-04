У музеї Нововолинська відкрили виставку робіт талановитих дітей. ФОТО

В історичному музеї Нововолинська відкрилась виставка випускних робіт учнів дитячої школи мистецтв під назвою «Мистецтво буде жити серед нас».

Про це пише БУГ.

Стіни виставкового залу музею прикрасили 29 дитячих випускних робіт. Різні за тематикою та жанром, способом виконання та техніками, але однакові за силою мистецтва.

Свої знання та вміння випускникам передали кращі наставники: Навроцька Алла Леонідівна, Стрижачук Лідія Іванівна, Киця Олена Миколаївна. Вони вклали у кожного учня чи ученицю частинку свого серця. Допомагали знайти своє місце в житті, скерувати на правильний шлях.

“Хай же майбутнє кожного випускника буде сповнене радістю, щастям, творчою працею. Звичайно, досягти цього буде нелегко, адже від сьогодні кожен піде своїм власною дорогою, не озираючись та не чекаючи підказок…Щасливої творчої самостійної дороги!”,- йдеться у пості.

Як повідомила директорка музею Ірина Костюк, виставка функціонуватиме до середини липня з 9:00 до 18:00, крім вихідних. Під час відвідин музею необхідно пам’ятати про дотримання карантинних вимог, написали на офіційному сайті міста.