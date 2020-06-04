В Москве задержан политолог Николай Платошкин

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина о распространении фейков и вовлечении в массовые беспорядки. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

«Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении Николая Платошкина по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 212 УК РФ (склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков), а также ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)», — говорится в сообщении.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова, силовики провели обыск в доме Платошкина, он доставлен в СКР на Техническом переулке в Москве.