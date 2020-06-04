Предполагаемого взяткодателя по делу чиновника Минпромторга РФ оправили в СИЗО

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Хамовнический суд Москвы арестовал гендиректора компании «Нижегородское авиационное общество» Василия Клепалова, которого обвиняют в даче двух взяток руководителю одного из отделов департамента Минпромторга России Ризвану Гайрбекову. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ираклия Сохадзе.

Суд поставил отправить Клепалова в СИЗО на два месяца. Также суд отправил под домашний арест замначальника управления ФСВТС Сергея Гармаша.

Гайрбекова задержали 4 июня. Его обвиняют в получении двух особо крупных взяток на общую сумму около 4,5 млн руб. Министерство промышленности и торговли сообщило, что оказывает полное содействие следствию в установлении обстоятельств произошедшего.

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