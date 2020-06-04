Меркель считает политический стиль Трампа неоднозначным

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Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель
Ian Langsdon/Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель в интервью телекомпании ZDF назвала политический стиль президента США Дональда Трампа неоднозначным и вызывающим у нее смешанные чувства.
По ее мнению, стиль Трампа «неоднозначный». Она, в свою очередь, «пытается всех объединить и примирить».
В ходе беседы политик также заявила, что смерть афроамериканца Джорджа Флойда в США просто ужасна. На вопрос журналиста о том, что она думает о протестах, Меркель ответила: «расизм — это ужасно. Общество в США очень поляризовано».
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