Лукашенко сформировал новое правительство

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Лукашенко сформировал новое правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сформировал новое правительство. Соответствующее распоряжение опубликовано на правовом интернет-портале страны.

Посты сохранили министр иностранных дел страны Владимир Макей, министр обороны Виктор Хренин, министр энергетики Виктор Каранкевич, министр внутренних дел Юрий Караев и глава Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик.

Также 4 июня премьер-министром был назначен глава Госвоенпрома Роман Головченко.

3 июня Лукашенко отправил в отставку правительство.

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