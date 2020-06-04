Лукашенко сформировал новое правительство

Twitter главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина перешел к госкорпорации, но все старые публикации сохранились. Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный". roscosmos.ru В них Рогозин рекомендовал надевать трусы и мечтал о «счастье быть сейчас...