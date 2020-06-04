Пытавшейся сбежать в ИГ Варваре Карауловой суд запретил на 9 лет выходить по ночам из дома

Назначить административный надзор за девушкой просила полиция

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, прославившаяся в 2015 году после попытки сбежать в «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в РФ), сегодня вновь попала с судебную хронику. Кунцевский суд столицы рассматривал ходатайство МВД об установлении административного надзора за девушкой.

Ходатайство было удовлетворено частично. Теперь Караулова (после скандальной истории она сменила имя на Александру Иванову) в рамках административного надзора не имеет права выходить из дома по ночам — с 23:00 до 06:00. Таким правилам, согласно решению суда, девушка должна будет подчиняться с течение 8 лет 10 месяцев 23 дней, сообщает «Интерфакс».

Почему МВД сейчас сочло необходимым наложить запретительные меры и обратилось с таким ходатайством в суд, не уточняется. Защита Карауловой заявила, что намерена обжаловать решение.

Административный надзор устанавливается за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, для профилактики совершения новых преступлений и правонарушений. Суд может запретить им посещать массовые мероприятия, покидать регион проживания или место жительства в определенное время суток.

Студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова в 2015 году сбежала в Турцию, чтобы оттуда незаконно перебраться в Сирию и присоединиться к боевикам «Исламского государства», которые на тот момент контролировали большую часть территории страны. Сообщалось, двигало ею не желание творить беззаконие, а любовь. Она познакомилась в интернете с одним из членов ИГ, влюбилась и согласилась на безумную и опасную авантюру — уехать в халифат, чтобы стать женой террориста. Тревогу забил отец Варвары, ее удалось отловить где-то на подступах с турецко-сирийской границе и вернуть на родину. Оказавшись в Москве, студентка уверяла, что раскаивается и осознает свою ошибку. Однако вскоре выяснилось, что после возвращения из Турции она не разорвала контактов с террористами, продолжая общение с ними в социальных сетях. После этого в отношении нее было возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации.

В декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал Караулову виновной в попытке присоединиться к ИГ. Девушка была приговорена 4,5 годам лишения свободы. В 2019 году Караулова была освобождена из колонии условно-досрочно.

Сейчас бывшая «невеста ИГ» живет обычной жизнью, заканчивает университет, устроилась на работу менеджером и планирует выйти замуж за нового возлюбленного — одного из защищавших ее адвокатов.