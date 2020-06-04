«Покровительство, а не идеализм, мешает Эрдогану подписать сделку с МВФ»

Некоторые аналитики ошибаются, заключая, что идеализм Эрдогана является причиной того, что он отвергает вариант обращения к МВФ, пишет Эрдемир в статье для Foreign Policy, написанной в соавторстве с Джоном Лехнером из Джорджтаунского университета.

«Истинная причина, по которой Эрдоган не может обратиться в МВФ, заключается в том, что любая резервная договорённость или расширенный фондовый механизм требуют структурной реформы и, следовательно, разделения власти и мер благого управления. Правление Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдогана выиграло от отсутствия прозрачности и подотчётности», — указывают аналитики.

Эрдемир и Лехнер привели в качестве яркого примера системы покровительства Эрдогана суверенный Фонд национального благосостояния. Неаудированный фонд, возглавляемый Эрдоганом и контролирующий три крупнейших государственных банка Турции и крупные фирмы, такие как Turkish Airlines, действует в качестве его параллельного бюджета, отмечают они.

Экономические данные, представленные Турецким статистическим институтом, также вызывают подозрения, что побудило немецкий Commerzbank дать право на публикацию отчёта об экономическом росте Турции за 2017 год как «Турция — вы нас разыгрываете?», добавляют Айдемир и Лехнер.

«Эрдоган предпочитает быстрые решения», — заявляют авторы, имея в виду сделку с Катаром, подписанную в прошлом месяце, которая увеличила кросс-валютные свопы между центральными банками двух стран и помогла укрепить сокращающиеся валютные резервы Турции.

По их словам, препятствием для сильного президента Турции является не идеология, а обусловленность МВФ и его потенциал подорвать его гиперцентрализованный стиль управления.

Между тем, ошибочное мнение Эрдогана о том, что более высокие процентные ставки вызывают более быструю инфляцию, стало мейнстримом, после того как он уволил и заменил управляющего Центральным банком в прошлом году за неспособность снизить процентные ставки, говорят авторы.

Защита лиры Центральным банком, сначала на уровне 6 за доллар, а затем на уровне 7 за доллар, оказалась катастрофической, считают они.

«Эрдоган особенно уязвим здесь, потому что эти усилия были предприняты его неквалифицированным зятем, министром финансов и казначейства Бератом Албайраком, который никогда не должен был занимать эту должность», — подчёркивают Айдемир и Лехнер.

Эрдоган доказал свою прагматичность в прошлом, особенно когда он проглотил свою гордость в кризисе с Россией из-за сбитого российского военного самолёта в 2015 году, но ни один из этих примеров не включал передачу власти, говорят аналитики.

Ссылаясь на контроль над СМИ, Айдемир и Лехнер заявляют, что Эрдоган свободен делать развороты в политике с относительной лёгкостью, роскошь, которая не существовала бы в реальной демократии.

«Эрдоган может развернуться гораздо легче, чем в (условиях — ред.) настоящей демократии, если только они не требуют от него обратного хода его 18-летней консолидации власти», — заключают они.