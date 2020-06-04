Юный алтайский мотоциклист погиб предрассветной гонке сельской местности

4 июня рано утром в Шипуновском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. 18-летний водитель транспортного средства погиб на месте происшествия, его 17-летний пассажир с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, информирует пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По данным правоохранителей, авария произошла в 3:50 на 25-м км автодороги Ясная поляна – Усть-Порозиха – Воробьево. Двое юношей двигались со стороны села Усть-Порозиха в сторону села Самсоново на мотоцикле «Урал». Водитель не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего транспортное средство перевернулось.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи, его пассажир с травмами различной степени тяжести был госпитализирован. В настоящее время по данному факту сотрудники полиции отдела МВД России по Шипуновскому району проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.