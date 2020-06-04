Алехандро Вальверде ставит целью борьбу за вторую радужную майку чемпиона мира

Команда Movistar на видеоконференции обозначила цели на вторую часть сезона. Генеральный менеджер команды Эусебио Унсуэ подтвердил, что Алехандро Вальверде Энрик Мас возглавят команду на Тур де Франс (29 августа – 20 сентября) и Вуэльте Испании (20 октября – 8 ноября). А Марк Солер дебютирует на Джиро д’Италия (3 – 25 октября).

40-летний Алехандро Вальверде рассказал, что ставит целью борьбу за вторую радужную майку на чемпионате мира.

Цели команды Movistar на вторую часть сезона 2020 года

Алехандро Вальверде: «Обычно после Тур де Франс я в очень хорошей форме. Заканчивая Тур, я всегда немного расслаблялся, гулял, а потом стартовал на Классике Сан-Себастьяна, что было идеальной подготовкой к чемпионату.

На этот раз я все силы направлю на чемпионат мира. В этом году я планировал участвовать в Туре с прицелом на Токио, но теперь без Олимпиады, готовясь к Тур де Франс, убиваешь двух зайцев – это будет и подготовкой к чемпионату мира.

Сейчас всё в жизни начинает возвращаться в нормальное русло, но никто не знает, как тело отреагирует на такой долгий период без гонок.

Чувствую себя так, как всегда в это время года. Лето, хорошая погода, летняя велоформа – это всегда приятно. Физическая форма у меня такая, как и должна быть, а не как в декабре.

Но всё равно всё будет необычно. Такого прежде никогда не было, никто не знает, не появится ли слабость в начале, середине или в конце Тур де Франс. Точно одно – все будут предельно мотивированы, будь это доместики или лидеры команды.

Когда карантин только начался, всё казалось очень непривычным, и он продлился дольше, чем мы думали. Я с огромным нетерпением жду возвращения в гонки. Чувствую, будто мне снова 30 лет.

Спросите Эусебио, захочет ли он продлить ещё мой контракт! Это правда, я говорил себе во время изоляции, что я ведь могу и продолжать. У меня есть контракт до конца 2021 года. Пусть пройдёт этот год, а там будет видно».

Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar, подтвердил, на данный момент разработан предварительный план, согласно которому три лидера команды – Алехандро Вальверде, Марк Солер и Энрик Мас, начнут сезон на Вуэльте Бургоса, которая должна стартовать 28 июля. Они также втроём поедут Критериум Дофине, а затем Солер отправится на Тиррено-Адриатико и Джиро д’Италия, а Вальверде и Мас будут ждать старта Тур де Франс.