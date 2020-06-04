В США живет гигантский кролик: рост у него почти как у человека

Пользователи социальных сетей пришли в восторг, когда увидели домашнего кролика, размер которого достигает практически человеческого роста. Проживает питомец вместе со своей семьей в Сиэтле, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Сегодня кролик по имени Cocoa Puff очень популярен в социальных сетях и в особенности в Instagram, где на него подписало практически 292 тысячи подписчиков.«Мы подумали, что лучше будет завести кролика, ведь на съемном жилье нельзя было держать собаку или же кошку. Наша дочь Мэйси очень любит животных, поэтому мы решили, что настало время для пополнения семьи и занялись поисками красивого кролика. Мы заметили, что кролики большого размера отлично уживаются с детьми», — рассказывает Линдси, владелица гигантского кролика. Также женщина добавилась, что Кокоа Пафф некоторое время привыкал к смене обстановки и людям. Он достаточно быстро нашел общий язык со всеми членами семьи. По словам хозяйки животного на то, чтобы приучить кролика к порядку, им потребовалось примерно шесть или семь месяцев. Многие могут недооценивать этих пушистых животных, но они достаточно умные.Конечно, семейство не выгуливает своего питомца словно собаку, но все же регулярно отправляют его подышать свежим воздух. В день кролик съедает две огромные миски зелени, пищевых гранул и сена. Также он любит лакомиться сушеными бананами и манго.«Невероятным везением оказалось то, что у Кокоа Пафф не возникает желания погрызть провода. Мы не раз слышали, как домашние животные погибали из-за удара электрическим током и портили зарядные устройства, компьютерные и электрические шнуры», — добавила в своем интервью Линдси.