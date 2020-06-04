Врач рассказала, на какие болезни и состояния могут указывать красные точки на теле

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Врач рассказала, на какие болезни и состояния могут указывать красные точки на теле Красные точки на теле, единичные или множественные, маленькие или большие, по мнению многих, проблема сугубо эстетическая. На самом деле это не совсем так. Вопрос не в эстетике, говорит диетолог-нутрициолог Светлана Никитчук. По ее словам, красные точки на теле указывают человеку, что в организме случился какой-то сбой и необходимо выяснить, в чем проблема.Светлана Никитчук обозначила несколько причин, в результате которых в разных частях тела могут появиться красные точки.Врач рассказала, на какие болезни и состояния могут указывать красные точки на теле«Одной из ключевых причин проявления таких точек является разрастание эндотелиальных клеток под воздействием высокого инсулина. При нарушении углеводного обмена и дисфункции поджелудочной железы на теле начинают активно появляться новообразования: кератомы, ангиомы, папилломы и так далее», — объяснила специалист.Читайте на Информинг.Ру: Диетолог назвала 7 главных продуктов для поддержания здоровья печени

Никитчук добавила, что если причина в нарушении углеводного обмена и дисфункции поджелудочной железы, необходима коррекция питания, а больному желательно включать в рацион продукты с низким гликемическим индексом.Второй орган, который может «давать» красные точки — перегруженная печень с нарушенными функциями детоксикации. Холестаз — застой желчи — частый фактор риска появления красных точек. Врач в этом случае советует избавить печень от токсической нагрузки и полностью отказаться от так называемой «мусорной» еды — хот-догов, фри, переработанного мяса, полуфабрикатов, чипсов и так далее.«Повышенный уровень эстрогенов может также вызывать появление красных точек. А возможная экзогенная причина повышения эстрогенов — опять же нарушение работы печени», — объяснила специалист.Она добавила, что в случае, если проблема в повышенном уровне эстрогенов, кроме красных точек появляется угревая сыпь, болезненность молочных желез.Дефицит нутриентов, чаще всего йода, витаминов С, К, магния, хрома — одна из причин, на которую может указывать проблема.Красные точки в процессе комплексного лечения могут уменьшаться, светлеть, некоторые исчезать. Но главное, правильно найти причину их появления, подчеркивает Светлана Никитчук. Поэтому не стоит игнорировать эту проблему. Необходимо обратиться в больницу и пройти обследование, чтобы быстрее приступить к лечению заболевания, послужившего первопричиной их возникновения. Яндекс Дзен