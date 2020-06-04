​Попова предупредила о неизбежности новой пандемии

Новой пандемии человечеству не избежать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что опыт, появившийся из-за эпидемии коронавируса, поможет создать алгоритм действий на будущее.

«Важно понимать, как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа жизни, наверное, всей планеты. Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно», — сказала главный санитарный врач РФ в ходе онлайн-дискуссии в клубе «Валдай» (цитата по ТАСС).

По словам Поповой, пока непонятно, кого затронет новый случай. «Алгоритм должен быть не для одной страны, а общий, которым мы бы могли пользоваться, или несколько алгоритмов — на разные ситуации, для различных видов инфекций. И, по крайней мере, таких, о каких мы сегодня знаем», — указала спикер.

Она обратила внимание на то, что в ситуации с COVID-19 помог опыт борьбы с лихорадкой Эбола.

Во время дискуссии глава Роспотребнадзора также сообщила, что единой вакцины от коронавируса не будет.