​Попова предупредила о неизбежности новой пандемии

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Новой пандемии человечеству не избежать, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что опыт, появившийся из-за эпидемии коронавируса, поможет создать алгоритм действий на будущее.

​Попова предупредила о неизбежности новой пандемии

«Важно понимать, как объединить опыт, как извлечь уроки из каждого такого крайне непростого этапа жизни, наверное, всей планеты. Ничего не потерять, консолидировать, объединить и сделать алгоритм на следующий случай. То, что он будет, абсолютно очевидно», — сказала главный санитарный врач РФ в ходе онлайн-дискуссии в клубе «Валдай» (цитата по ТАСС).

По словам Поповой, пока непонятно, кого затронет новый случай. «Алгоритм должен быть не для одной страны, а общий, которым мы бы могли пользоваться, или несколько алгоритмов — на разные ситуации, для различных видов инфекций. И, по крайней мере, таких, о каких мы сегодня знаем», — указала спикер.

Она обратила внимание на то, что в ситуации с COVID-19 помог опыт борьбы с лихорадкой Эбола.

Во время дискуссии глава Роспотребнадзора также сообщила, что единой вакцины от коронавируса не будет.