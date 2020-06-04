Катастрофа неизбежна: ученые рассказали об очередном извержении Йеллоустоуна

Ученые из Геологической службы США заметили, что та горячая точка, от которой происходило питание гейзеров и грязевых источников в Йеллоустоуне, начала постепенно исчезать. Подобные выводы были сделаны после того, как специалисты провели подробный анализ суперизвержений, количество и частота которых заметно уменьшилась, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Эксперты изучили образцы вулканических отложений, которые по их предположениям должны были остаться от незначительных извержений. Но анализ показал совершенно другой результат. Оказалось, что эти вулканические материалы остались в результате извержений, которые случились примерно 9 и 8,7 миллиона лет назад. При этом последнее, которое получило название Grey’s Landing, было невероятно сильным и стало причиной самой настоящей катастрофы. В период миоцена извержения случались примерно через каждые 500 тысяч лет. Если учитывать последние данные, то на сегодняшний день частота суперизвержений уменьшилась практически в три раза. Сегодня частота составляет один раз на полтора миллиона лет. Если эти расчеты верны, то следующее катастрофическое извержение Йеллоустоуна случится не ранее, чем через 900 тысяч лет. Grey’s Landing стало причиной ужасных последствий и оказало глобальное влияние на всю планету. Вулканические выбросы в огромном количестве попали в атмосферу Земли, что отрицательно сказалось на климате планеты. Территория современного США также была покрыта вулканическим пеплом, многие растения и животные погибли из-за извержения. Если случится подобная катастрофа, то это спровоцирует гибель огромного количества людей в Америке, а также порчу имущества, восстановить которое будет крайне проблематично.