Следователи проверяют видео жестоким избиением подростка Камне-на-Оби обновлено

Следственные органы СУ СКР по Алтайскому краю проводят проверку по сообщению в СМИ о факте истязания подростка в Камне-на-Оби. Об этом «Банкфаксу» сообщили в пресс-службе ведомства. На сайте «Каменских известий» уточняется, что мальчик после инцидента был госпитализирован серьезными травмами.

Издание сообщило, что 13-летнего подростка избили 2 июня. Его опекун Елена Кондрашкина рассказала, что он пас коз, сидя на камне возле дома. К нему подошла компания ранее неизвестных ему молодых людей. Один из них протянул мальчику руку, а когда тот пожал ее, начал его бить. Пострадавший не сопротивлялся, только закрывал лицо руками. В это время кто-то из компании подошедших к нему людей снимал все происходящее на видео. Кондрашкина уверяет, что постоять за себя Дима умеет, но против компании ничего не мог сделать. По ее словам, на видео, опубликованном в Сети, запечатлено далеко не все – агрессоры якобы продолжали добивать ногами свою жертву под забором, пока их не спугнула соседка.

Вернувшись домой, Дима смыл с себя следы драки, не сказав ничего. Отеки Елена Кондрашкина заметила только на следующий день и сразу же обратилась в полицию. Мальчика госпитализировали в Каменскую ЦРБ, где у него диагностировали сотрясение головного мозга, а также обнаружили проблемы с почками, которые могут являться последствием полученных травм. «Инспектор ПДН сразу сказала, что им ничего не будет — они несовершеннолетние. Максимум их родители заплатят штраф 500 рублей. Это разве нормально? Они же снова вернутся. Я думаю, мой Дима не единственная жертва этих «отморозков». В 500 рублей оценили здоровье моего ребенка? Да я бы лучше сама заплатила и гораздо больше, только чтобы они лежали на больничной койке сейчас, а не мой сын», — рассказала Кондрашкина.

В СУ СКР по Алтайскому краю «Банкфаксу» сообщили, что следователями уже был зарегистрирован материал предварительной проверки по сообщению в СМИ по ст. 117 УК РФ (истязание). В пресс-службе добавили, что параллельно еще одну проверку проводят полицейские, ее материалы также будут переданы органам следствия.

UPD 20:22: Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева связалась с главным врачом Каменской городской больницы и уточнила состояние здоровья ребенка — средней степени тяжести. Он находится в стационаре, медицинская помощь оказывается в полном объеме, проводится медицинское обследование с учетом всех предъявляемых жалоб. Казанцева уже предложила помощь опекуну мальчика.

Установлены все несовершеннолетние, принимавшие участие в причинении ребенку насилия и унижения чести и достоинства. Некоторые из них состоят на профилактическом учете. 8 июня Ольга Казанцева вместе с начальником сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации губернатора и правительства Алтайского края Ольгой Сафоновой отправится в Камень-на-Оби, чтобы разобраться в ситуации на месте. «Сегодня направила запрос в полицию с целью проведения проверки по факту нанесения побоев несовершеннолетнему, а также качества индивидуальной профилактической работы. Прошу принять меры, установленные законом, по привлечению виновных к ответственности. Обстоятельства данного происшествия обсудила с заместителем начальника ГУ МВД РФ по Алтайскому краю Александром Лаасом», — сообщила Казанцева.