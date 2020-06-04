Эксперты назвали 6 причин включить семена чиа в свой рацион

Содержание:

Кладезь антиоксидантов

Полезные углеводы — не повышают уровень сахара в крови

Подавляют аппетит

Улучшают здоровье костной системы

Снижают риск сердечных заболеваний

Регулируют уровень сахара

Семена чиа — один из модных нынче суперфуд. В сообществах, посвященных здоровому образу жизни и правильному питанию, их превозносят. И, как оказалось, не зря. Ученые доказали, что семена чиа — один из самых питательных и самых полезных продуктов на Земле. Их для того, чтобы снабдить организм энергией, широко использовали еще ацтеки и древние майя.

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Почему семена чиа суперфуд? Хотя бы потому, что у них такой богатый состав. В одной унции семян содержится 11 граммов клетчатки, 4 грамма белка, 9 граммов жира, включая полезные омега-3 жирные кислоты, а еще же и минералы, такие как кальций, магний и фосфор. И это притом, что они еще считаются и низкокалорийной едой.

Джонни Боуден, доктор философии, всемирно известный диетолог и автор книги «150 самых здоровых продуктов питания на Земле», авторитетно заявил, что чиа — едва ли не единственный продукт на нашей планете, который обеспечивает организм человека всем необходимым — белками, жирами и клетчаткой. И это не говоря уже о минералах и витаминах!

Боуден говорит, что потребление семян чиа может поддержать иммунную систему, укрепить сердечно-сосудистую, а также защитить мозг. Этот суперфуд будет полезным для контроля за некоторыми серьезными заболеваниями — например, сахарного диабета.

Эксперты Healthline считают, что у современного человека есть как минимум 6 причин включить в свой рацион.

Кладезь антиоксидантов

Семена чиа благодаря антиоксидантам в составе ведут борьбу с выработкой свободных радикалов, которые могут повредить молекулы клеток, провоцируя старение и различные заболевания, в том числе и рак.

Полезные углеводы — не повышают уровень сахара в крови

Углеводы в семенах чиа — это в большинстве своем волокна, поэтому они не повышают уровень сахара в крови и делают семена идеальной пищей с низким содержанием углеводов для тех, кто придерживается кето-диеты.

Семена чиа на 40 процентов состоят из клетчатки, и равных им по этому показателю сыскать трудное.

Подавляют аппетит

Семена чиа отлично подавляют аппетит благодаря высокому содержанию белка. Данные Национальных институтов здравоохранения указывают на то, что употребление продуктов с высоким содержанием белка часто оказывает положительное влияние на контроль аппетита. В одном из исследований было доказано, что на семенах чиа можно прилично похудеть благодаря комбинации белка и клетчатки в составе.

Улучшают здоровье костной системы

Здоровье костей можно улучшить, если есть семена чиа. А все благодаря оптимальному составу — суперфуд содержит кальций, фосфор, магний и белок. И главное, что в такой комбинации они отлично усваиваются

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Снижают риск сердечных заболеваний

Исследования показали, что чиа в рационе, при условии регулярного применения, снижает такие факторы риска, как триглицериды, воспаление, резистентность к инсулину и приводит к уменьшению висцерального жира. Несколько исследований показали, что семена помогаю также снизить кровяное давление.

Регулируют уровень сахара

По словам эксперта, скачки уровня сахара в крови могут регулироваться потреблением семян чиа. Исследования на животных показали, что они могут улучшить чувствительность к инсулину и помочь контролировать уровень сахара в крови. Это незаменимое качество для диабетиков.

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