Новий антирекорд: в Україні – найбільша кількість випадків коронавірусу за добу за весь час

За даними Центру громадського здоров’я, на 4 червня (станом на 9:00) в Україні зареэстрували 25 411 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 747 летальних, 11 042 пацієнти одужали. За добу зафіксували 588 нових випадків. Це новий антирекорд.

Попередній найвищий показник був 22 квітня – 578 випадків.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Загалом проведено 392 316 тестувань методом ПЛР.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1077 випадків;

Волинська область — 986 випадків (27 нових за добу);

Дніпропетровська область — 957 випадків;

Донецька область — 174 випадки;

Житомирська область — 833 випадки;

Закарпатська область — 1257 випадків;

Запорізька область — 469 випадків;

Івано-Франківська область — 1491 випадок;

Кіровоградська область — 526 випадків;

м. Київ — 3210 випадків;

Київська область — 1673 випадки;

Львівська область — 1915 випадків;

Луганська область — 51 випадок;

Миколаївська область — 295 випадків;

Одеська область — 933 випадки;

Полтавська область — 272 випадки;

Рівненська область — 1905 випадків;

Сумська область — 177 випадків;

Тернопільська область — 1220 випадків;

Харківська область — 1166 випадків;

Херсонська область — 179 випадків;

Хмельницька область — 497 випадків;

Чернівецька область — 3481 випадок;

Черкаська область — 429 випадків;

Чернігівська область — 238 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 04 червня 2020 року до Центру надійшло 1162 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 62300 повідомлень про підозру на COVID-19.