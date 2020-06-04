В Татарстане отменили требование о самоизоляции для приезжающих из регионов

С пятницы, 5 июня, в Татарстане отменяется требование о двухнедельной самоизоляции для приезжающих из других регионов. Соответствующая информация следует из нового постановления кабинета министров РТ от 3 июня, которое предусматривает смягчение режима ограничений.

Документ предполагает изменение пункта №10 предыдущего постановления кабмина об ограничениях. В нем говорилось, что приехавшие из других регионов и их близкие обязаны в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции и находиться дома, а при появлении симптомов болезни незамедлительно обратиться в скорую помощь.

При этом самоизоляция не была обязательной для тех, кто перед прибытием в РТ уже прошел изоляцию и имеет справку об этом, а также тех, кто переболел COVID-19 и имеет заключение врачей о выздоровлении, полученное максимум за два дня до приезда.

«С 5 июня граждане России могут приезжать в Татарстан без дополнительных справок (об отсутствии COVID-19, о наличии антител и т. д.). <…> Ждем всех в гости!» — написал в «Инстаграме» глава госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Граждане, приехавшие в республику из-за рубежа, по-прежнему обязаны в течение 14 дней находиться в обсерваторе. Это требование сохраняется, уточнила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Подробнее о новом смягчении ограничений в Татарстане читайте в материале «БИЗНЕС Online».