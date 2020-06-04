Фото Максима Галкина на стрижке в парикмахерской смутило фанатов

Максим ГалкинФото: @maxgalkinru

Юморист Максим Галкин опубликовал в соцсетях фотографию из парикмахерской и смутил своих фанатов. Снимок появился в его Instagram-аккаунте в четверг, 4 июня.

На кадре Галкин сидит на приеме в салоне красоты в медицинской маске, перчатках и красных бахилах и фотографирует себя в зеркало. Рядом с ним стоит стилист в защитных очках и со спущенной маской на лице.

Подписчиков озадачила публикация. Некоторых из них возмутило, что комик посетил салон во время действующего режима самоизоляции, других — что маска не закрывает нос парикмахера. «Мастеру надо нос маской прикрыть. А то не порядок!», «А почему руки голые? Надо штраф выписать! А вдруг Covid!», «Но у нас же еще действует режим самоизоляции…», «Главное, чтобы парикмахер не чихнул, у него нос вне маски», — высказались они в комментариях.

Третьи не оценили стрижку Галкина. «У Вас с Аллой общая пожизненная проблема — редко бывают удачные прически», «Максим, зачем? Длинные волосы идут вам гораздо больше», «Зря ты кудри состриг», — отметили юзеры.

Внимание четвертых привлекла обувь юмориста: в парикмахерскую он пришел в массивных кроссовках с шипами. «Кроссы «короновирусные» какие-то, в пупырышках», «Максим, какой у вас огромный размер ноги!», «Чудные кроссовки!», «Боже мой, что на ногах-то?», «Обувь у вас… заметная», — комментировали они.

Описанный пост Максима Галкина собрал больше ста тысяч лайков.

3 июня сообщалось, что россияне ринулись в салоны красоты Подмосковья в первый день их открытия после смягчения ограничительных мер, введенных из-за вспышки коронавируса. На снимке журналисты показали, что на улице в очереди в парикмахерскую стоят только мужчины. Несмотря на то, что они соблюдают дистанцию в полтора метра, на них нет защитных масок.