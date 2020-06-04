Грязная сторона чистой энергии

Если мир не проявит осторожность, возобновляемые источники энергии могут стать столь же разрушительными, как ископаемое топливо.В последние месяцы вновь разгорелась дискуссия об изменении климата. Под влиянием школьных климатических забастовок и социальных движений, таких как «Восстание против вымирания», ряд правительств объявили чрезвычайную климатическую ситуацию, и прогрессивные политические партии наконец-то планируют быстрый переход к экологически чистой энергии под знаменем «Зеленого нового курса».Это долгожданный прогресс, и нам нужно больше. Но начинает проявляться новая проблема, которая заслуживает нашего внимания. Некоторые сторонники «Зеленого нового курса», похоже, считают, что это проложит путь к утопии «зеленого роста». Как только мы обмениваем грязное ископаемое топливо на чистую энергию, нет никаких причин, по которым мы не можем продолжать расширять экономику вечно.Такой подход может показаться достаточно разумным на первый взгляд, но есть веские причины подумать еще раз. Одна из них связана с самой чистой энергией.Словосочетание «чистая энергия» обычно вызывает в воображении светлые, чистые образы теплого солнца и свежего ветра. Но если солнечный свет и ветер очевидно чисты, то инфраструктура, нужная для их использования, нет. Отнюдь нет. Переход на возобновляемые источники энергии требует резкого увеличения добычи металлов и редкоземельных минералов с реальными экологическими и социальными издержками.Да, нам нужен быстрый переход к возобновляемым источникам энергии, но ученые предупреждают, что мы не можем продолжать увеличивать потребление энергии существующими темпами. Нет чистой энергии. Единственная действительно чистая энергия — это меньше энергии.В 2017-м году Всемирный банк выпустил оставшийся мало замеченным отчет, в котором впервые был представлен По оценкам экологов, даже при нынешних темпах глобального использования материалов мы превышаем «устойчивые уровни» на 82 процента.Возьмем, к примеру, серебро. В Мексике находится Пеньяскито, один из крупнейших в мире серебряных рудников. Занимая почти 40 квадратных миль, он поражает своими масштабами: разросшийся в горах комплекс открытых карьеров, окруженный двумя мусорными свалками, каждая длиной в милю, и хвостохранилище, заполненное токсичным илом, удерживаемым 7-мильной дамбой высотой с 50-этажный небоскреб. Этот рудник будет добывать 11 тыс. тонн серебра в течение 10 лет до того, как его запасы, самые большие в мире, закончатся.Чтобы перевести мировую экономику на возобновляемые источники энергии, нам нужно ввести в строй еще 130 рудников размеров Пеньяскито. Только для серебра.Литий — еще одна экологическая катастрофа. Для производства одной тонны лития требуется 500 тыс. галлонов воды. Даже на нынешних уровнях добычи это вызывает проблемы. В Андах, где находится большая часть лития в мире, горнодобывающие компании используют все грунтовые воды и не оставляют фермерам ничего для орошения своих культур. У многих из них не было иного выбора, кроме как полностью отказаться от своей земли. Тем временем химические утечки из литиевых шахт отравили реки от Чили до Аргентины, Невады и Тибета, уничтожив целые пресноводные экосистемы. Литиевый бум едва начался, и это уже кризис.

И все это только для того, чтобы обеспечивать энергией существующую мировую экономику. Ситуация становится еще более экстремальной, когда мы начинаем учитывать рост. Поскольку спрос на энергию продолжает расти, добыча материалов для возобновляемых источников энергии становится все более агрессивной — и чем выше темпы роста, тем хуже будет.Важно помнить, что большинство ключевых материалов для перехода энергии находятся на глобальном «Юге». Части Латинской Америки, Африки и Азии, вероятно, станут ареной новой борьбы за ресурсы, а некоторые страны могут стать жертвами новых форм колонизации. Это произошло в 17-м и 18-м веках с охотой на золото и серебро из Южной Америки. В 19-м веке это была земля для хлопковых и сахарных плантаций на Карибах. В 20-м веке это были алмазы из Южной Африки, кобальт из Конго и нефть с Ближнего Востока. Нетрудно представить, что борьба за возобновляемые источники энергии может привести к такому же насилию.Если мы не примем меры предосторожности, компании, занимающиеся экологически чистой энергией, могут стать столь же разрушительными, как компании, работающие с ископаемым топливом — откупаться от политиков, разрушать экосистемы, лоббировать экологические нормы и даже убивать общественных лидеров, которые стоят на их пути.Некоторые надеются, что ядерная энергетика поможет нам обойти эти проблемы, и, безусловно, она должна быть частью решения. Но ядерная энергетика имеет свои ограничения. С одной стороны, для строительства и запуска новых электростанций требуется так много времени, что они могут сыграть лишь небольшую роль в достижении нами нулевых выбросов к середине столетия. И даже в долгосрочной перспективе ядерная энергия не может дать больше 1 тераватта. В отсутствие чудесного технологического прорыва подавляющая часть нашей энергии будет приходиться на солнечную энергию и ветер.Все это не означает, что мы не должны стремиться к быстрому переходу на возобновляемую энергию. Мы обязательно должны и срочно. Но если мы стремимся к более экологически чистой и устойчивой экономике, нам нужно избавиться от фантазий о том, что мы можем продолжать наращивать спрос на энергию нынешними темпами.Конечно, мы знаем, что бедным странам по-прежнему необходимо увеличивать потребление энергии для удовлетворения основных потребностей. Но богатым странам, к счастью, нет. В странах с высоким уровнем доходов переход на «зеленую» энергию должен сопровождаться запланированным сокращением совокупного потребления энергии.Как это может быть достигнуто? Учитывая, что большая часть нашей энергии используется для обеспечения добычи полезных ископаемых и производства материальных благ, Межправительственная группа экспертов по изменению климата предлагает, чтобы страны с высокими доходами сократили свое материальное потребление — законодательно установив более длительные сроки службы продукции и права на ремонт, запретив плановое устаревание и отказавшись от моды, перейдя от частных автомобилей к общественному транспорту, в то же время сокращая ненужные для общества отрасли и расточительное потребление предметов роскоши, таких как оружие, внедорожники и слишком большие дома.Сокращение спроса на энергию не только обеспечивает более быстрый переход к возобновляемым источникам энергии, но также гарантирует, что этот переход не вызовет новых волн разрушения. Любой «Зеленый новый курс», который хочет быть социально справедливым и экологически согласованным, должен иметь эти принципы в своей основе.