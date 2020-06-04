Как разлучили близнецов и растили в семьях с разным доходом

В 1950-60-е годы проводили психологические эксперименты, от которых сегодня бросает в дрожь. Например, в США троих братьев-близнецов разлучили в младенчестве. Ученые хотели выяснить, насколько воспитание влияет на характер человека. Спустя 19 лет братья, которые росли в разных семьях, узнали правду и встретились (о них даже сняли фильм). Рассказываем их историю.

Мальчики узнали друг о друге случайно

Когда 19-летний Роберт Шафран первый раз пришёл на занятия в колледж, окружающие вели себя странно. Его приветствовали и поздравляли с возвращением, как старого знакомого. Один из его новых друзей, Майкл Домниц, заподозрил неладное. Он спросил у Роберта напрямую: родной ли ребенок он в своей семье? Когда услышал отрицательный ответ, воскликнул: «Да у тебя же есть брат-близнец!»Домниц дружил с второкурсником по имени Эдвард Галланд, которого, как и Роберта, усыновили в младенчестве. Он позвонил ему по телефону. Роберт был ошеломлен: в трубке он услышал абсолютно такой же, как у него самого, голос. В тот же день они встретились в доме Эдварда, где тот жил с приемными родителями. Когда он открыл дверь, Роберт испытал шок во второй раз. Он будто увидел самого себя в зеркале. «Все вокруг в тот миг как будто перестало существовать, были только я и Эдди», — вспоминает Роберт сейчас. Эдвард Галланд и Роберт Шафран Несколько месяцев спустя студент другого колледжа, Дэвид Келлман, увидел в новостях историю о воссоединении близнецов и узнал на фотографиях самого себя. Он нашел телефон родителей Эдварда и позвонил им. «О боже, да они изо всех щелей лезут!» — в сердцах сказала его приемная мать после этого разговора. Никто из приемных родителей не знал, что у их сына были братья. Их разлучили, чтобы провести психологический эксперимент, который продолжался почти два десятилетия.

Как все началось

Тройня появилась на свет в июле 1961 года. Их мать была подростком. Когда много лет спустя братья встретились с ней, у них создалось впечатление, будто она «забеременела на выпускном по глупости». Больше они не общались. Братьев разлучили, когда им исполнилось по шесть месяцев. В то время группа исследователей во главе с известным психиатром, доктором Питером Нойбауэром, искала агентство по усыновлению, которое помогло бы им в проведении особого эксперимента. Исследуя близнецов и тройняшек, которые воспитывались бы в разных семьях, ученые хотели выяснить, как окружающая среда влияет на формирование характера, какие черты переходят по наследству, а какие человек приобретает в течение жизни. Иными словами, что определяет наше поведение: природа или воспитание. Несколько агентств по усыновлению категорически отказались помогать группе Нойбауэра. Там посчитали, что ученые сами не понимают, что делают, и что разделять близнецов или тройняшек при усыновлении ни в коем случае нельзя. Однако агентство Элизы Вайс, занимавшееся судьбой близнецов, согласилось на такую модель усыновления. Семьи, забравшие мальчиков, жили не менее чем в ста милях друг от друга. Никто из приемных родителей о других братьях не знал Об этической стороне эксперимента особо не задумывались: в 1950-60-е годы психологи неоднократно проводили эксперименты, которые сегодня считаются негуманными.

Близнецы под наблюдением

В агентстве по усыновлению будущим родителям близнецов говорили, что психологи уже начали наблюдать за ребенком и очень не хотелось бы прерывать процесс. Само психологическое сопровождение описывали как «самое обычное». Позже родители утверждали, что им дали понять: если они не согласятся, ребенка не получат. Точное количество детей, которых разлучили для эксперимента, до сих пор неизвестно. Некоторые источники говорят, что в разные семьи могли отдать от пяти до 20 тройняшек и близнецов. Дэвид Келлман, Эдвард Галланд и Роберт Шафран, 1980 годБратьев Роберта, Эдварда и Дэвида поместили в три семьи с разным уровнем дохода и положением в обществе Отец Дэвида Келлмана был простым человеком, владел овощной палаткой. Эдвард Галланд относился к среднему классу. Он не сумел построить отношения с приемным отцом: у них были слишком разные взгляды на то, каким должен быть мужчина. Роберт Шафран жил в обеспеченной семье и страдал из-за нехватки внимания отца, который часто был в отъездах. Исследователи регулярно навещали детей в приемных семьях. В первые два года после усыновления они приходили минимум четыре раза в год и минимум один раз в год, когда мальчики стали старше, рассказывает режиссёр фильма «Три одинаковых незнакомца» Тим Уордл.

Встречи с исследователями всегда проходили дома. Детям предлагали тесты, которые проверяли их когнитивные способности, например умение рисовать или собирать мозаики. При этом их всегда записывали на камеру. Официально исследование длилось десять лет. Из некоторых отчетов, которые были доступны съемочной группе, ясно, что наблюдение продолжалось и после. Ещё в младенчестве у братьев проявились проблемы с поведением. Приёмные родители говорили, что дети бились головой о прутья кроваток, когда были расстроены. Двое братьев, Келлман и Галланд, до колледжа лечились в психиатрическом госпитале. Шафран и вовсе получил условный срок. «Те, кто изучал нас, видели, что происходит что-то не то, но никак нам не помогали. Именно это нас так злит», — говорит Келлман.

«Нам хотелось быть одинаковыми»

Поначалу жизнь братьев после воссоединения стала похожа на непрерывный праздник. Высокие заметные молодые люди появлялись в телевизионных программах и кинофильмах с Мадонной. Они стали вместе снимать квартиру. Кадр из фильма «Отчаянно ищу Сьюзэн» с участием братьев и МадонныПоявление братьев могло парализовать движение на улицах. Особенно если они делали так: двое шли, а третий сидел у них на плечах. «Мы как будто влюбились друг в друга. Разговаривали примерно так: „Тебе это нравится? И мне тоже это нравится!“». «Нам хотелось быть одинаковыми и любить одинаковые вещи», — вспоминает Келлман. Но временами братья начинали больше общаться парами, и каждый понимал, что не хочет быть третьим лишним. В то же время приемные родители мальчиков пытались выяснить, почему тех разлучили в младенчестве. Родители хотели подать в суд, но ни одна юридическая фирма не бралась за дело. Другие семьи пытаются усыновить детей через то же агентство, и разбирательство может им помешать, говорили юристы.

В тайне до 2065 года

Исследование Нойбауэра, в котором участвовали братья, до сих пор не было опубликовано целиком. Ученый сдал его в архив, бумаги хранятся в Йельском университете, а доступ к ним ограничен до 2065 года. Некоторые результаты эксперимента он озвучил в книге «След природы: генетические основы личности» в 1990 году и статье в 1986 году. Психологи считают, что они значительно расширили понимание влияния природы и воспитания на человека. Но в фильме «Трое одинаковых незнакомцев» ни одна из этих публикаций не упоминается. Только во время съемок фильма братьям удалось добиться, чтобы им предоставили доступ к документам и видеозаписям экспериментов. На это потребовалось девять месяцев. Они получили почти десять тысяч страниц отчётов — правда, сильно отредактированных. Материалов о визитах исследователей к детям и результатов тестов, которые они проводили, там не оказалось. Зато было несколько видеороликов. На них маленькие братья собирают мозаику, пишут тесты или шутливо поглядывают на человека за камерой. Сейчас живы двое из братьев, Роберт Шафран и Дэвид Келлман. Третий, Эдвард Галланд, страдал от биполярного расстройства и покончил с собой в 1995 году. У него остались жена и дочь. Казалось, что из всех троих Галланд сильнее всего нуждался в братьях. Они заменили ему семью (с отцом он так не наладил отношения). Как минимум три раза переезжал, чтобы жить ближе к ним. Перед смертью он поселился через дорогу от Дэвида Келлмана. Их дочери близко дружат. Роберт Шафран и Дэвид КеллманПосле самоубийства брата Шафран и Келлман отдалились друг от друга. Сегодня они живут и работают в разных городах.