Микроблог Рогозина перешел Роскосмосу со старыми твитами про «трусы», «окопы в Славянске»

Twitter главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина перешел к госкорпорации, но все старые публикации сохранились.

Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".

roscosmos.ru

В них Рогозин рекомендовал надевать трусы и мечтал о «счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска!».

Эх, ребята. Поменял бы сейчас, не задумываясь на миг, все свои должности на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска! — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) May 2, 2014

Cтраница Рогозина действительно стала официальной страницей госкорпорации (ГК). Аккаунт будут использовать для продвижения новостей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГК.

@AlleksO Или крест сними, иль трусы надень — Государственная корпорация РОСКОСМОС (@Rogozin) August 8, 2012

Также сохранился твит Рогозина про батуты: глава Роскосмоса в 2014 году предлагал США таким образом доставлять космонавтов к МКС, пишет polit.ru.

Руководитель компании SpaceX Илон Маск на днях по-русски ответил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину в Twitter. После того, как компания Маска успешно запустила многоразовый корабль Crew Dragon, предприниматель пошутил, что «батут работает».

Crew Dragon пристыковался к Международной космической станции. Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, который совершила частная компания.

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