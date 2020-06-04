Советник Белого дома уверен, что вакцина не защитит людей от коронавируса

Энтони Фаучи, советник Белого дома, открыто заявил, что сильно переживает относительно «срока службы» будущей вакцины против коронавируса. Нет никаких гарантий, что препарат сможет обеспечить коллективный иммунитет, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.

Как отметил Фаучи из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, если коронавирус продолжит вести себя так, как задумано природой (мутировать), эффективность вакцины быстро исчезнет.

Отдельно стоит учесть, что иммунитет от коронавируса – это временное явление в принципе. Различные исследования показали, что он держится 3-6 месяцев, защищая организм от повторного заражения, а затем существенно ослабевает. Получается, коллективного иммунитета можно и не ждать.

Институт вместе с компанией Moderna занимается разработкой вакцины от SARS-CoV-2, притом в максимально ускоренном режиме. Советник Белого дома, зная все особенности процесса, и заявляет о возможной неэффективности средства.

Сейчас вакцина проходит третью фазу испытания. Эксперты планируют привлечь 30 тыс. добровольцев для ее тестирования. Если средство удастся создать до 2021 года, то это будет одна из самых быстрых разработок в области медицины.

К сожалению, не только Фаучи не верит в успех. О том, что вирус и дальше продолжит свою грязную работу, высказались и другие специалисты. По их словам, мир не избавится от коронавируса, он станет привычной для всех болезнью, как грипп и ОРВИ.