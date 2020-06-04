Эксперты объяснили, почему коронавирус чаще поражает людей со второй группой крови

Наиболее уязвимыми оказались граждане со второй группой. Команда исследователей из Кильского университета 2 июня опубликовала научную работу, в которой объяснила этот момент. Как было установлено, на заболевание оказывает влияние несколько мутаций, которые чаще всего имеются как раз у людей со 2-й группой крови. Как итог, доля таких заболевших оказалась весьма значительной.

Ранее об опасности вируса для жителей со второй группой высказывались китайские врачи, а затем и российские. Никаких исследований не последовало, поэтому их решили провести немецкие специалисты во главе с Андре Франке. Важно отметить, что умозаключения еще не поддавались критике независимых экспертов и редакторов научных журналов, поэтому некоторые выводы могут быть ложными.

Настоящая статистика гласит, что в мире больше 6,5 миллиона заболевших, из которых умерли почти 390 тысяч. Люди, которые переболели вирусом, получают иммунитет до одного года вне зависимости от группы крови. Как правило, защита организма сохраняется 3-6 месяцев, иногда чуть дольше.

Таким образом, особенно осторожными стоит быть людям со второй группой крови. Это подтвердили в центрах ФМБА. Именно эта группа является превалирующей. В опасности ее носители, а также их окружение.