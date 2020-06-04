Прославленный работник алтайской медицины диагнозом COVID-19 скончался возрасте лет

Сегодня в Алтайском крае зарегистрирована 24-я смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Скончался известный медик, заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера, отличник здравоохранения Сергей Ходоренко, сообщили в региональном Минздраве.

У медика ранее был обнаружен коронавирус. На протяжении нескольких дней он проходил лечение в госпитале Городской больницы № 5. Медики не смогли спасти коллегу, у которого было тяжелое течение заболевания. Врач умер в возрасте 58 лет, из них более 35 лет он отдал медицине.

Точная причина смерти будет установлена только после паталогоанатомических исследований.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования родным и близким Сергея Ходоренко.