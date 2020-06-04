Почему на Руси крольчатина считалась запрещённым мясом?

Крольчатина – вкусное и полезное мясо, рекомендованное диетологами и врачами. В нем содержится много веществ, необходимых для организма человека: никотиновая кислота, витамины С и В, кобальт, фосфор, лецитин, марганец, железо, фтор. По ряду качеств это мясо намного лучше говядины или свинины.

Мясо кролика считается диетическим продуктом / Фото: cattur.ruВ нем очень мало холестерина, что делает его диетическим продуктом. Если крольчатиной заменить поступление в организм других белков животного происхождения, можно предупредить развитие атеросклероза. Но не всегда в нашей стране употребляли этот животный продукт, и на это были свои причины.

1. Запрет на Руси на мясо кролика

До проведения реформы Московским Патриархом Никоном мясо кролика было запрещено к употреблению / Фото: 123ru.net

Независимо от всех положительных качеств, на нашей земле кроличье мясо в течение длительного времени являлось запрещенным продуктом. Все дело было в религии, так как считали, что оно нечистое. В пятидесятых годах семнадцатого века ситуация в корне поменялась. Тогда в православной церкви произошел раскол и проведена реформа, автором которой стал Никон, Московский Патриарх. Согласно ей, древние законы церкви на Руси упразднились, а служение Богу было упрощено и основано на греческих законах, что сохранилось и до нашего времени.

Несмотря на отмену запрета, старообрядцы не едят крольчатину / Фото: shoppingator.ru

В связи с реформой вето на употребление крольчатины в пищу сняли. Старообрядцы, которые упорно следовали старым канонам, были преданы в шестидесятых годах того же столетия анафеме. Сегодня тоже есть старообрядцы, которые живут не только на территории нашей страны, но и в Литве, Польше и прочих государствах. Они, как и их предки, строго следуют древним традициям и не едят кроличье мясо.

2. Почему возник запрет

Согласно Старому Завету, кролики не являлись животными с раздвоенными копытами, хотя и жевали жвачку / Фото: yandex.ua

По канонам того времени не только крольчатина, но и зайчатина были поставлены на одну ступень с мясом собак и кошек. Хотя это и не было главным. Именно запрет со стороны религии, который присутствовал в Старом Завете являлся определяющим. Подробно об этом сказано в одиннадцатой главе книги Левита. Смысл заключался в том, что нельзя употреблять в пищу зайца, так как он не имеет раздвоенных копыт, а жвачку жует, значит является нечистым.

Считалось, что мясо кролика загрязняет не только тело, но и душу человека / Фото: funzoo.ru

Тогда такими считались еще и свиньи, и даже верблюды. Если верить ветхозаветному предписанию, чистым считалось исключительно мясо жвачных животных, у которых копыта раздвоены. Естественно, указанные выше представители животного мира под такое описание не подходят, поэтому они вообще приравнивались к таким себе «выродкам». Соответственно, их мясо загрязняет человеческий организм и, что еще страшнее, душу.

Старообрядцы до сих пор следуют библейскому запрету, так как непослушание считают большим грехом / Фото: commons.m.wikimedia.org

Детального объяснения относительно того, по какой причине нельзя есть мясо животных, жующих жвачку, но не имеющих раздвоенных копыт, в Библии нет. По мнению старообрядцев, Божий закон есть, а значит его необходимо исполнять безоговорочно. Ставить такие вопросы, значит не доверять Божьему Слову, а это большая гордыня и еще больший грех.

У иудеев мясо свиньи и кролика по сей день считается грязным / Фото: trinixy.ru

В далекие времена, а для некоторых людей и сегодня, такие запреты, касающиеся употребления в еду некоторых сортов мяса, да и не только, в каком-то смысле выступали испытанием веры. Если человек действительно верующий, он обязан слепо верить в Бога и его мудрость, вверяя ему собственное здоровье и даже жизнь. По той же причине кроликов не едят иудеи. У них и свинина, и крольчатина остаются грязным мясом.