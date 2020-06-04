Почему на Руси крольчатина считалась запрещённым мясом?

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Почему на Руси крольчатина считалась запрещённым мясом?

Крольчатина – вкусное и полезное мясо, рекомендованное диетологами и врачами. В нем содержится много веществ, необходимых для организма человека: никотиновая кислота, витамины С и В, кобальт, фосфор, лецитин, марганец, железо, фтор. По ряду качеств это мясо намного лучше говядины или свинины.

Почему на Руси крольчатина считалась запрещённым мясом?

Мясо кролика считается диетическим продуктом / Фото: cattur.ruВ нем очень мало холестерина, что делает его диетическим продуктом. Если крольчатиной заменить поступление в организм других белков животного происхождения, можно предупредить развитие атеросклероза. Но не всегда в нашей стране употребляли этот животный продукт, и на это были свои причины.

1. Запрет на Руси на мясо кролика

Почему на Руси крольчатина считалась запрещённым мясом?

До проведения реформы Московским Патриархом Никоном мясо кролика было запрещено к употреблению / Фото: 123ru.net

Независимо от всех положительных качеств, на нашей земле кроличье мясо в течение длительного времени являлось запрещенным продуктом. Все дело было в религии, так как считали, что оно нечистое. В пятидесятых годах семнадцатого века ситуация в корне поменялась. Тогда в православной церкви произошел раскол и проведена реформа, автором которой стал Никон, Московский Патриарх. Согласно ей, древние законы церкви на Руси упразднились, а служение Богу было упрощено и основано на греческих законах, что сохранилось и до нашего времени.

Почему на Руси крольчатина считалась запрещённым мясом?

Несмотря на отмену запрета, старообрядцы не едят крольчатину / Фото: shoppingator.ru

В связи с реформой вето на употребление крольчатины в пищу сняли. Старообрядцы, которые упорно следовали старым канонам, были преданы в шестидесятых годах того же столетия анафеме. Сегодня тоже есть старообрядцы, которые живут не только на территории нашей страны, но и в Литве, Польше и прочих государствах. Они, как и их предки, строго следуют древним традициям и не едят кроличье мясо.

2. Почему возник запрет

Почему на Руси крольчатина считалась запрещённым мясом?

Согласно Старому Завету, кролики не являлись животными с раздвоенными копытами, хотя и жевали жвачку / Фото: yandex.ua

По канонам того времени не только крольчатина, но и зайчатина были поставлены на одну ступень с мясом собак и кошек. Хотя это и не было главным. Именно запрет со стороны религии, который присутствовал в Старом Завете являлся определяющим. Подробно об этом сказано в одиннадцатой главе книги Левита. Смысл заключался в том, что нельзя употреблять в пищу зайца, так как он не имеет раздвоенных копыт, а жвачку жует, значит является нечистым.

Почему на Руси крольчатина считалась запрещённым мясом?

Считалось, что мясо кролика загрязняет не только тело, но и душу человека / Фото: funzoo.ru

Тогда такими считались еще и свиньи, и даже верблюды. Если верить ветхозаветному предписанию, чистым считалось исключительно мясо жвачных животных, у которых копыта раздвоены. Естественно, указанные выше представители животного мира под такое описание не подходят, поэтому они вообще приравнивались к таким себе «выродкам». Соответственно, их мясо загрязняет человеческий организм и, что еще страшнее, душу.

Почему на Руси крольчатина считалась запрещённым мясом?

Старообрядцы до сих пор следуют библейскому запрету, так как непослушание считают большим грехом / Фото: commons.m.wikimedia.org

Детального объяснения относительно того, по какой причине нельзя есть мясо животных, жующих жвачку, но не имеющих раздвоенных копыт, в Библии нет. По мнению старообрядцев, Божий закон есть, а значит его необходимо исполнять безоговорочно. Ставить такие вопросы, значит не доверять Божьему Слову, а это большая гордыня и еще больший грех.

Почему на Руси крольчатина считалась запрещённым мясом?

У иудеев мясо свиньи и кролика по сей день считается грязным / Фото: trinixy.ru

В далекие времена, а для некоторых людей и сегодня, такие запреты, касающиеся употребления в еду некоторых сортов мяса, да и не только, в каком-то смысле выступали испытанием веры. Если человек действительно верующий, он обязан слепо верить в Бога и его мудрость, вверяя ему собственное здоровье и даже жизнь. По той же причине кроликов не едят иудеи. У них и свинина, и крольчатина остаются грязным мясом.