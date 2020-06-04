Коронавирусный класс пилит бюджеты, используя чрезвычайные ситуации

Всё чаще говорят о появлении нового «коронавирусного класса», изрядно обогатившегося (и продолжающего семимильными шагами обогащаться) на государственных бюджетах по борьбе с COVID-19.

«Коронавирусные деньги не просто укрепили состояние бюджетно-управляющего класса, но и создали новый «коронавирусный класс», который научился пилить бюджеты, используя чрезвычайные ситуации. Коронавирус обогатил очень многих чиновников и околочиновников и создал задел для будущих обогащений, так как многие его использовали ещё и для завода своих друзей и родственников в разные бюджетные учреждения и на разные должности во власти. К сожалению, избитую фразу: кризис — это не только проблема, но и возможности, часть чиновников поняла по-своему и в полной мере используют, открывшиеся возможности, исключительно для себя и своего окружения», — пишет социальный предприниматель, активист Общероссийского народного фронта Роман Алёхин.

«Рынок недвижимости в Подмосковье растёт неожиданно бойко. Дома по 40-50 миллионов улетают буквально в миг. Свободных денег так много, что никакой ипотеки не требуется. Всё дело в колоссальном объёме свободных денег. Причиной чего стали госпрограммы по борьбе с коронавирусом (счёт идет от 500 млрд) и пакеты правительственной поддержки (порядка 2,8 трлн рублей) госпрограмм и госконтракты. Посредники и сопричастные получают свой коронавирусный процент. Так что борьба с коронавирусом плавно перерастает в стабилизацию — рост объёмов покупки недвижимости и новые рекорды вывоза капитала», — отмечает «Незыгарь». Его информацию дополняет ТГ-канал «Рязанский защитник»: «Жиреет не только Москва, скупая дорогую недвижимость. В Рязани в элитном районе Солотча почти не осталось коттеджей. А ещё недавно вся карта пестрела предложениями. Казалось, что такое их количество по цене 10-30 миллионов рублей никогда не найдёт покупателей в провинциальной Рязани. На фоне обнищания одних, налицо внезапное обогащение какой-то элитной прослойки, допущенной к денежным потокам».Депутат Госдумы РФ Вячеслав Лысаков: «Если это факт, то факт тревожный. И то, что российский олигархат за время пандемии, когда «глубинный народ» доедал … без соли, нарастил свой капитал на $62 млрд., ещё больше увеличив разрыв между бедными и богатыми, а не направил часть него на поддержку малоимущих, означает, что наша «элита» не только не изменилась за время пандемии, но и продолжает идти трагическим курсом Титаника. Возможно, кто-то из них надеется в последний момент нажать красную кнопку катапультирования, но, чем дальше, тем меньше страны, выбранные для мягкого приземления, ждут наших успешных ребят с их крутыми и подозрительными доходами, полученными за пару десятков лет. Для сложных постковидных социальных процессов, бродящих сейчас в общественном котле, такое демонстративное «ожирение» на фоне вынужденной массовой карантинной «диеты» — является реальными «дрожжами»».

Политолог Максим Жаров: «Странно было бы, если бы на коронавирусе не воровали. Вот и воруют. Другой вопрос в том, что недавно секретарь Совбеза обращал внимание правоохранителей на коррупционную составляющую при реализации нацпроектов. Почему бы уже сейчас не обратить внимание правоохранителей на точно такую же составляющую в отношении всевозможных борцов с ковидом?».