​Опубликован финальный список казанских дворов, которые благоустроят в этом году

В сети появился окончательный список казанских дворов, которые благоустроят в этом году. Карта с указанием объектов опубликована на официальном сайте республиканской программы «Наш двор», она доступна по ссылке.

Итоговый перечень территорий определила администрация города. Всего в этом году в столице Татарстана отремонтируют больше 200 дворов.

Список дворов в других городах и районах, которые благоустроят в этом году, продолжают формировать. На сайте также доступен перечень дворов, которые будут спроектированы в этом году, а благоустроены в последующие.

«Бо́льшая часть дворов Казани, которые будут отремонтированы в этом году, уже прошла стадию общественных обсуждений. <…> После завершения обсуждений проекты доработали с учетом мнений жителей. Финальные схемы благоустройства будут размещены во дворах за три дня до начала строительных работ в виде стендов», — сказано в сообщении пресс-службы программы.

Отмечается, что в некоторых дворах работы уже начали. Люди могут контролировать ход благоустройства и обращаться по номеру горячей линии 8(800) 27−5−2020, на сайт программы или в официальные аккаунты в соцсетях, работает номер в WhatsApp +7(939) 302−2020. На него можно присылать видео и фото о ходе работ во дворах.

Список всех объектов, которые собираются благоустроить, появился в середине марта. Изначально планировалось, что в 2020 году в Казани отремонтируют 695 дворов за 4,3 млрд рублей. Из-за сложной экономической ситуации срок реализации программы увеличили с трех лет до пяти.

50 млрд рублей на программу выделит АО «Связьинвестнефтехим», которым владеет правительство Татарстана, из дивидендов на принадлежащий компании пакет акций «Татнефти». На каждый двор уйдет около 7,5 млн рублей.