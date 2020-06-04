Преимущества использования и критерии выбора штабелеров

При необходимости укладки грузов, которые размещены в небольших контейнерах или пакетированы, с высокой эффективностью на складах используются штабелёры.

многоярусное размещение товара позволяет существенно оптимизировать использование внутреннего пространства в помещении.

В зависимости от сферы использования и требований к производительности оборудования можно приобрести ручные, моторизованные или самоходные модели. В случае если средняя длина пути в ходе обработки грузов превышает 10 м, опытные специалисты рекомендуют выбирать для оснащения склада моторизованную технику.

Преимущества штабелёров

Компактные размеры в сравнении со стандартных погрузчиком. Это позволяет использовать штабелёру меньше свободного пространства для работы, соответственно, размещать на той же площади больше товаров или технологического оборудования.

Низкие эксплуатационные расходы. За счёт простоты конструкции обеспечивается высокая надёжность техники, её долговечность.

Широкий диапазон цен в зависимости от модификации оборудования.

Высокая ремонтопригодность, доступность комплектующих у большинства представленных на рынке моделей.

Как подобрать штабелёр по характеристикам складского помещения

Каждая из рабочих площадок отличается по своей площади, расположению технологического оборудования, стеллажей. Особенно актуально это утверждение для логистических центров, крупных производственных предприятий, супермаркетов. Определяющими являются следующие характеристики.

Расстояние между стеллажами. Штабелер сможет безопасно и эффективно работать, если этот параметр составляет 2,2‑2,7 м (минимум – 2 м). При этом техника сможет оперативно маневрировать с достаточно высокой скоростью.

Максимальный вес груза. При этом нежелательно допускать ситуации, когда спецтехника работала с перегрузом, так как это приводит к повышенному износу основных узлов и механизмов. Поэтому к расчётным показателям рекомендуется добавлять 20 % запас по грузоподъёмности.

Высота стеллажей. От этого показателя зависит конструкция штабелёра, способ подъёма груза (электрический или гидравлический). Высота может составлять 3‑11 м.

Типы поддонов. Широко применяются как стандартные по своей конструкции и габаритам конструкции (1,2х0,8 м), так и специальные паллеты, которые отличаются по размерам.

Кроме того, стоит обратить внимание на такие характеристики выбранного штабелёра как его грузоподъёмность при различной высоте подъёма, удобство управления техникой, состояние напольного покрытия в помещении или на открытой площадке.

Источник: https://ctliftequipment.kz