Кара Делевинь, Кайя Гербер, Брэд Питт и другие звезды присоединились к антирасистским протестам в США

Все больше и больше звезд присоединяются к протестной акции Black Lives Matter, организованной американскими жителями в ответ на гибель темнокожего по имени Джордж Флойд, — он стал жертвой сотрудников полиции, превысивших свои полномочия при задержании. В разных штатах на улицы в эти дни выходят тысячи людей, которые хотят привлечь внимание к проблеме расизма и изменить мир к лучшему.

К акциям протеста присоединяются и многие звезды. Вчера в одном из таких митингов приняла участие Кара Делевинь. Модель вышла на улицу с плакатом Black Lives Matter, в защитной маске и с флагом ЛГБТ на ремне своей сумки. Позже Кара опубликовала в своем инстаграме фотографии и сторис, снятые во время акции, и призвала всех своих подписчиков не сидеть сложа руки.

Кара Делевинь

Один шаг вперед, но впереди еще долгий путь,

— написала Делевинь.

Равнодушной к этой теме не смогла остаться и Кайя Гербер. Дочь Синди Кроуфорд также приняла участие в одной из протестных акций:

Молчание — это не выход! Бездействие — не выход! Без справедливости не будет и мира,

— высказалась Гербер в личном микроблоге.

Фото из инстаграма Кайи Гербер

К акциям протеста в Лос-Анджелесе вчера присоединился и Брэд Питт вместе со своей подругой Алией Шокат, с которой ему приписывают роман. Они были замечены участниками акции, но не успели попасть в объективы репортеров. Фотографией с митинга Алия позже поделилась в своем инстаграме.

Фото из инстаграма Алии Шокат

К протестной акции в нью-йоркском Гайд-парке вчера присоединилась и звезда «Игры престолов» Натали Эммануэль. Она опубликовала фото с плакатом «С меня довольно». В посте актриса призналась, что не смогла сдержать слез во время митинга, и призвала всех объединиться в борьбе с расизмом.

Натали Эммануэль

К антирасистским митингам на днях также присоединились Зои Кравиц, Лили Коллинз и многие другие звезды. Те же, кто не смог выйти на улицы в эти дни, выражают свой протест постами в соцсетях: в их числе Бейонсе, Джиджи Хадид, Сельма Блэр и не только.

Фото из инстаграма Зои Кравиц