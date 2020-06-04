Белоруссия собралась снизить зависимость от России

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от нового правительства снизить зависимость республики от России. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

Лукашенко призвал министров диверсифицировать рынки сбыта для белорусской продукции и таким образом расширять географию привлечения валюты. «Мы не можем даже от братской России зависеть на 50-55 процентов. Мы должны диверсифицировать рынки», — сказал Лукашенко. Белорусский президент отметил, что хотя экономика его страны открытая, все же Минску нужно предпринимать определенные шаги для защиты собственного рынка.

Александр Лукашенко 3 июня 2020 года отправил в отставку правительство Сергея Румаса. Новым премьер-министром страны стал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

Весной 2020 года на фоне падения цен на нефть, спровоцированного снижением спроса из-за коронавируса и выходом России и Саудовской Аравии из первой сделки ОПЕК+, Лукашенко уже заявлял, что Белоруссия должна меньше зависеть от «нефтяных игр крупных держав».