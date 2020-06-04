Актриса похвасталась маникюром после убийства чернокожего и прослыла жалкой

Рэйчел ГриффитсФото: Robert Connolly / Wikimedia

Популярную австралийскую актрису раскритиковали в сети за фото маникюра во время протестов из-за убийства чернокожего американца Джорджа Флойда. Об этом сообщает Daily Mail.

51-летняя Рэйчел Гриффитс (Rachel Griffiths) прослыла жалкой после публикации в соцсетях снимка из салона красоты, на котором она продемонстрировала руки с бриллиантовым кольцом на пальце. «Моей душе легче смотреть на все происходящее с красивыми ногтями», — отметила она в описании к публикации и посоветовала оставлять мастерам чаевые, поскольку они остались без заработка в связи с пандемией.

Пользователи сети осудили знаменитость за ее пост, назвав действия Гриффитс абсолютно отвратительными. «Я разочарована, что ты не подумала о последствиях, когда публиковала эти слова», «Ты очень огорчила меня, это слова жалкого человека», «Публичный человек должен думать о том, что говорит. Это просто отвратительно», — комментировали подписчики.

Актриса, в свою очередь, попыталась оправдаться перед фанатами и поблагодарила их за то, что они указали ей на ошибку. «Я прошу прощения за свои слова», — написала она под следующим постом в Instagram.

3 июня британский бренд In The Style осудили в сети за попытку заработать на смерти погибшего Джорджа Флойда. В ассортименте марки появилась белая футболка с надписью «Я слышу тебя. Я вижу тебя. Я стою с тобой», на которой также напечатан принт в виде сердца, сделанного из рук разных цветов кожи. Покупатели раскритиковали дизайн изделия и обвинили марку в попытке заполучить новых клиентов. «Получать прибыль после убийства человека — это плохо», — написал один из клиентов.