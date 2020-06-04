Виктория Боня пожаловалась, что экс-бойфренд лишил их дочь хлеба, мяса и конфет

Алекс Смерфит соблюдает безглютеновую диету и хочет, чтобы и дочка питалась также.

40-летняя инста-дива Виктория Боня рассказала, что ее экс-возлюбленный, сын ирландского миллиардера Алекс Смерфит, посадил их общую дочь на безглютеновую диету. После разрыва родители хорошо общаются и договорились действовать в воспитании дочки сообща. В основном, их взгляды сходятся. Все, кроме питания.

Виктория выбирает здоровее питание, где есть место всем продуктам. А вот сын миллиардера напротив: строго соблюдает диету и исключает все, где есть клейковина. Под запретом многие крупы, мучное, а также много сладостей, молочных и мясных продуктов. Смерфит хочет, чтобы и его наследница строго придерживалась такого питания. Боня с ним категорически не согласна.

У 8-летней Анджелины нет медицинских показаний соблюдать безглютеновую диету. Поэтому, когда девочка живет с мамой, ее не ограничивают в питании.

«Не хочу мучить ребенка подобным меню», — призналась инста-дива.

Напомним, певица Рита Дакота захотела приучить свою 2-летнюю дочку Мию от Влада Соколовского в вегетарианству. Сейчас она ищет «всестороннего спеца», который бы рассказал все тонкости с научной, эзотерической точки зрения и рассказал о всех плюсах и минусах. Она обратилась за поддержкой к другим единомышленницам – Ирене Понарошку, Сашей Зверевой. Интернет-пользователи призывают звезд не решать за своих детей, быть им веганами или нет, а до тех пор обеспечивать их полноценным питанием.

Также ранее был скандал, связанный с женщиной-вегетарианкой из Кисловодска. Светлану Кондрашкину могут лишить родительских прав за то, что та из-за своей системы питания довела 1,5-годовалую девочку до ужасного состояния. За Кондрашкину выступает и известная «эко-мама», ведущая Ирена Понарошку.