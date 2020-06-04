Боевое Крещение жителю Бийска вынесли приговор кражу вещей бесплатной купели

Бийский городской суд признал местного жителя виновным в краже чужой одежды во время купания в купели на Крещение зимой этого года. Мужчина раскаялся в содеянном. Однако ближайшие два года он проведет в колонии-поселении, сообщает прокуратура Алтайского края.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в день Крещения, 19 января 2020 года, когда многие верующие люди купались в проруби с целью «смыть с себя все грехи». Молодой житель Бийска зашел в мужскую палатку, якобы раздеться для купания, и увидел там чужие вещи, которые решил похитить. Осмотревшись, он забрал себе две мужские куртки, в которых находились два мобильных телефона, наушники и ключи. Потерпевшим, находившимся в этот момент в купели, был причинен значительный материальный ущерб. Похищенным имуществом впоследствии бийчанин распорядился по собственному усмотрению.

В ходе следствия подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном и активно способствовал раскрытию преступления. При назначении наказания суд учел состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие на иждивении малолетних детей, частичное возмещение ущерба и отсутствие отягчающих обстоятельств. Вместе с тем данное преступление было совершено в период испытательного срока по предыдущему приговору, поэтому наказание по совокупности составило 2 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Расследование проведено следователем СУ МУ УМВД России «Бийское». Приговор в законную силу пока не вступил.