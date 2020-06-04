РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

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Президент России Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с представителями…

Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.

По их словам, обращение может пройти после подведения итогов голосования.

Предположительно, российский лидер поблагодарит граждан за участие в процедуре, а также, возможно, даст ряд поручений федеральным органам власти.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал изданию, что проведение телеобращения Путина будет зависеть от его собственного решения.

До этого президент подписал указ о назначении 1 июля текущего года датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию президент России заявил в ходе послания Федеральному собранию. Поправки должны повысить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета.

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