Вице-премьер Украины Пристайко уволен с должности

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко

Брайан Смит/РИА «Новости»

Верховная рада Украины в ходе заседания в четверг, 4 июня, уволила c должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что за его отставку проголосовали 296 депутатов при необходимом минимуме 226 голосов.

4 марта украинский парламент утвердил новый состав правительства, предложенный премьером Денисом Шмыгалем. Пристайко, который ранее был главой МИД Украины, стал вице-премьером.

Ранее замглавы фракции «Слуга народа» в Раде Евгения Кравчук сообщила, что Пристайко займет место посла Украины в Великобритании.

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