Ранок 4 червня: де на Волині виявили нові випадки коронавірусу

За даними Волинського обласного лабораторного центру за останню добу на Волині зареєстрували 25 нових випадків захворювання на COVID-19: м.Ковель – 7, м.Луцьк – 6, Луцький район – 5, Ковельський район – 2, Володимир-Волинський район – 1, Іваничівський район – 1, Ківерцівський район – 1, Любешівський район – 1, Рожищенський район – 1.

Одужало 13 осіб, в тому числі 2 дітей та 2 медичних працівники. Два випадки хвороби завершились летально (Володимир-Волинський район та Ківерцівський район), — йдеться на сайті Волинської ОДА.

Загалом станом на 10.00 год. 4 червня в області зареєстрували 984 випадки COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 292 особи. 29 випадків хвороби завершились летально, в тому числі померло 2 медичних працівники.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 196 випадків, в т.ч. 5 летальних;

Луцький район – 83 випадки, в т.ч. 2 летальних;

м.Ковель – 174 випадки, в тому числі 4 летальних;

Ковельський район – 11 випадків;

Ківерцівський район – 144 випадки, в т.ч. 6 летальних;

м. Нововолинськ – 78 випадків, в т.ч. 5 летальних;

Іваничівський район – 18 випадків;

Старовижівський район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;

Володимир-Волинський район – 54 випадки, в т.ч. 2 летальних;

Маневицький район – 46 випадків, в тому числі 2 летальних;

Горохівський район – 36 випадків;

Камінь-Каширський район – 26 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Локачинський район – 11 випадків;

Любомльський район – 18 випадків;

Турійський район – 10 випадків;

Шацький район – 9 випадків;

Рожищенський район – 8 випадків;

Любешівський район – 5 випадків;

Ратнівський район – 4 випадки.

За попередню добу надійшло 63 повідомлення про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією протестовано 7224 особи, в тому числі за останню добу – 164 особи.